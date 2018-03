Los mejores títulos de crédito del 2007

Podría intentar disculparme de nuevo por mi larga temporada sin publicar ni un solo post, algo que ya he hecho en demasiadas ocasiones -para mi escarnio-, sin embargo supongo que lo mejor será ir al grano y no perder el tiempo intentando dar razones que justifiquen esta (extraordinaria) ausencia, más que nada por no aburrir al personal con largas peroratas que, para mi desgracia, no llevan a ningún lugar. Supongo que tendré que asumir mi culpa e intentar cambiar en el futuro.

Por de pronto, ya tengo un buen propósito para este nuevo año que ya comienza…

Y sin más cháchara vallamos al grano:

Ahora que el 2007 ya ha pasado a mejor vida, y mientras nos vamos acostumbrando a la realidad de pesar dos o tres kilos más -merced a los exagerados banquetes navideños- aquí os dejo un pequeño resumen de lo que, para este humilde servidor, ha sido lo mejor que se ha podido ver en las salas de cine en este ya finiquitado año.

La vida de los otros: El cine europeo, y en concreto el alemán, lograba con esta magna ópera prima, una de sus mejores películas de los últimos años. Una triste, profunda, y conmovedora obra que, por medio de una puesta en escena aparentemente sencilla, y un férreo guión, nos cuenta una historia capaz de conmover a medio mundo, hasta el punto de que ya se ha hecho acreedora de más de 50 galardones internacionales, entre los que se encuentra el más que merecido premio a la mejor película europea.

Casi, casi, una obra maestra.

Zodiac . Para el que esto escribe, la mejor película del año. Realista, oscura, y con una elaboradísima y escalofriante puesta en escena -marca de la casa-, retrata de una forma magistral los obsesivos caminos emprendidos por una serie de personajes en busca del responsable de unos brutales asesinatos sin resolver. Una historia real, dura y sin concisiones que confirma a su director -para todo aquel que todavía no esté convencido- como uno de los más dotados realizadores del cine actual.

Una obra maestra.

4 meses, 3 semanas, 2 días : Tomando como pretexto una historia de aborto ilegal en los últimos días de la dictadura de Ceaucescu, Cristian Mungiu consigue una obra maestra sin concesiones ni coartadas morales. Una durísima y estremecedora película, de un realismo y crudeza cercanos al documental que muestra de una forma conmovedora a la vez que angustiante (cuando no explícitamente atroz) el significado de la verdadera amistad y los férreos lazos que ésta logra unir, sobre todo, a través de la portentosa interpretación de Anamaría Marinca , que sujeta con su cándida y triste mirada todo el entramado de esta, por otra parte, necesaria película.

No por casualidad se llevó la Palma de Oro en Cannes, además de arrasar en los premios europeos del Cine.

Cartas desde Iwojima : Una impresionante, arriesgada y desgarradora película que nos muestra con toda su crudeza el absurdo de la Guerra, así como la enésima muestra de la maestría en la dirección del gran (grandísimo) Clint Eastwood , que una vez más consigue una obra maestra que destila sensibilidad y verdad a partes iguales. Muy grande.

Promesas del Este : Una película compleja y absorbente que nos cuenta una inquietante y triste historia de mafia y tráfico humano, puntuada por explosiones de una seca y brutal violencia, en la que brilla, entre otros muchos detalles de calidad, la labor de su director, que con su habitual dominio narrativo, consigue insuflar su obra de un acertado tono trágico, y sobre todo, la inmensa interpretación de Viggo Mortensen , que realiza aquí su mejor trabajo hasta la fecha.

La mejor película de Cronenberg .

El ultimátum de Bourne : La mejor película de acción en años, muy superior a su ya ilustre predecesora. Paul Greengass nos regala (de nuevo) una excelente muestra de lo que el cine de acción puede dar de si, con una labor de dirección y puesta en escena más que eficaz, un montaje adrenalítico -que sin embargo, y como ya viene siendo costumbre, no resulta en nada confuso, más bien al contrario- y un sentido del suspense que parecía ya olvidado. Una excelente muestra de lo que debe ser el cine comercial.

El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford : De una impecable factura y refinada belleza visual, este Western excesivo hasta en su título, épico e introspectivo a la vez, se le ha atragantado a más de uno, sobre todo por su dilatada duración, sin embargo contiene en su metraje los suficientes alicientes como para poder ser considerada como una de las mejores películas del año: una portentosa labor de fotografía y puesta en escena, una inquietante y muy interesante banda sonora, una intensidad emocional poco habitual en este tipo de cine, y unas interpretaciones de lujo (sobre todo la de Casey Affleck , toda una revelación). Lo que decía, excesiva, pero grande.

Ratatouille : Sencilla, y llanamente, una obra maestra. Un delicioso y divertidísimo cuento de superación personal, con una inmensa labor de animación llena de detalles y matices, y un guión brillante y lleno de humor en el que todo funciona a la perfección, superando ampliamente el equivocado "handicap" de "película para niños".

La mejor película de Pixar hasta la fecha, que no es poco.

Adiós, pequeña, adiós : Una apasionante película con la que Ben Affleck demuestra holgadamente que su Oscar al mejor guión (compartido con su amigo Matt Damon) no era un oasis en medio del desierto. Una brillante adaptación de la novela de Denis Lehane filmada por Afleck con rigor y acierto, que nos cuenta una áspera y asfisiante historia llena de oscuros secretos y falsas pistas. Con un excelente reparto en el que, una vez más, brilla con inesperada eficacia, la excelente y muy acertada interpretación de Casey Affleck (hermano pequeño de Ben), y un guión que sabe dosificar todos sus giros y golpes de efecto.Su tremendo, abierto y valiente final la convierten en el más estimulante debut del año.

Más extraño que la ficción : Lo que en principio parecía una una comedia más protagonizada por otro de los cómicos de moda en Hollywood, al final se ha saldado con una extraña y estimulante película metalingüística, más triste de lo esperado, que juega con los conceptos de personaje y creador (al estilo de Niebla, de Unamuno) mientras despliega una inteligente trama, sencilla, pero llena de un muy agradecido humor. Una posmoderna sorpresa que mereció mejor suerte en taquilla.

Persépolis : O la enésima demostración de que las formas y estilemas del cine de animación son adaptables a cualquier tipo de historia, sea cual sea su condición. Con una animación de línea clara y llena de un agradecido expresionismo visual, esta excelente adaptación del no menos interesante cómic homónimo, nos cuenta una tierna a la vez que trágica historia llena de verdad y emoción, todo ello sin renunciar a un saludable sentido del humor. Muy buena.

El buen pastor . Sobria, sombría y elegante película que nos muestra los entresijos de la creación de una de las más famosas agencias secretas del país de las barras y estrellas. Con una puesta en escena de enfoque totalmente clásico, una duración quizás excesiva, y un tono un tanto irregular, Robert De Niro , que realiza aquí su segunda película como director -una pena, porque más le valdría recurrir más a esta faceta de su trabajo, a tenor de los paupérrimos resultados que su labor como actor le está reportando últimamente- consigue, sin embargo, transmitir toda la complejidad de una historia que se revela como un ambicioso análisis del poder y su inabarcable capacidad de corrupción.

Buena.

El libro negro : Entretenidísima y dinámica película de género, que marca el regreso a Europa de su director, Paul Verhoeven , tras su irregular periplo en Hollywood. Todo un ejemplo de lo que debe ser una película comercial, capaz de atraer a todo tipo de público sin por ello renunciar a la calidad (o pensar que el público medio tiene el encefalograma plano…), además de resultar la revelación internacional de una actriz con garra, Carice Van Houten , que a buen seguro dará que hablar.

Irregular, aunque muy recomendable.

La Jungla 4 : No es precisamente una obra maestra, ni creo que lo pretenda ser. Su guión roza la linealidad del típico "Shot em up", y sin embargo, el regreso de uno de los héroes de acción más queridos y recordados de los últimos 20 años, el estoico y sarcástico, John Mcclane, se ha saldado con una simpática y divertida película, repleta de trepidantes escenas de acción, que no se toma en serio a si misma en ningún momento y que demuestra que, cuando no se pretende dar gato por liebre al espectador y se sabe utilizar las bazas disponibles (un personaje carismático, acción trepidante, etc.), Hollywood todavía es capaz de manufacturar entretenimientos de primer orden, por mucho que la historia sea del todo absurda…

Muy amena.

Arma Fatal : Esta hilarante comedia, repleta de todo tipo de chistes y referencias cinéfilas, es, para el que esto escribe, la más divertida comedia del año, por mucho que su irregular metraje y su extraño sentido del ritmo, no la haga, en principio, merecedora de estar entre lo más selecto de este ya pasado 2007.

Un divertimento sin complejos que, como la anterior -y superior- película de sus responsables ( Shaun of the dead ) mereció una mejor distribución (aunque por suerte para los rezagados, aún aguante en cartelera). Absolutamente recomendable a todo cinéfilo sin complejos. Muy descacharrante.

Y para terminar, no quiero dejar pasar la ocasión sin mencionar otras dos películas que, sin ser redondas ni mucho menos, me gustaría comentar: 300 y Beowulf , dos espectaculares adaptaciones (la primera de un cómic, la segunda de un milenario relato épico) en las que el apartado visual se apodera absolutamente del espectador. Quizás el entramado narrativo no esté a la altura de sus poderosas imágenes, pero el inteligente (exhaustivo) y acertado uso de la tecnología digital de la que estas dos películas hacen gala (la segunda, es imprescindible verla en salas IMAX, sistema para el que claramente fue creada) las hacen acreedoras de un hueco entre lo mejor que se ha podido ver en una sala en el pasado año, al menos en cuanto a puro espectáculo se refiere.

El año comenzó mal. Durante los cuatro primeros meses las mediocridades y los bodrios se sucedieron, y tan solo las inmensas La vida de los otros y Zodiac, me hacían no perder las esperanzas. Y si el cine internacional estaba mal, peor lo estaba el cine español, por mucho que me duela reconocerlo, y tan solo la extraña Ladrones (otra película que también mereció mejor suerte), el sobrevalorado ejercicio visual Rec (mucho más floja de lo que público y crítica se han empeñado en ver) la correcta (pero no espectacular) El orfanato , y las algo inferiores a lo esperado, 7 mesas de billar francés y Mataharis (y algunas otras como La soledad , y La zona , por ejemplo, de las que se ha hablado muy bien pero que no incluyo porque todavía no he tenido ocasión de verlas y no puedo emitir un juicio) merecen ser tomadas en cuenta dentro de un panorama realmente desolador.

Por suerte para los que amamos el cine, al final, el pasado 2007 se ha saldado con una buena cosecha, con varias películas para recordar (estoy seguro que películas como Zodiac o Ratatouille, se convertirán en clásicos, si no lo son ya) y alguna que otra agradable sorpresa.

¿Que nos deparará este 2008 que ya comienza?

Veremos.